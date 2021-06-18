«Актриса с детства»: Мария Горбань запечатлела подросшую дочь за игрой на фортепиано

Артистка Мария Горбань опубликовала в одном из последних постов личного микроблога ролик, в котором ее дочь сидит за музыкальным инструментом.

Отметим, что многим поклонникам Горбань показалось, что шестилетняя Стефания играет сложное музыкальное произведение. Так усердно малышка нажимала на клавиши. Дочь Марии сделала сосредоточенное лицо, а ее белый монохромный look добавил образу юной артистки торжественности. Стефания облачилась в молочное платье с воздушным подолом, а также надела белоснежные носочки под ботинки на «тракторной» подошве им в тон.

Однако, когда фанаты включили звук, поняли, что малышка разыграла их. Стефания только притворялась, что великолепно владеет инструментом. В конце своего спектакля дочь Горбань звонко рассмеялась, насладившись своим актерским мастерством.

«Без звука прям кажется, что крутую композицию играет», «Милая такая», «Такая прям хорошенькая», «Такая милая, открытая», «Пока смотрела без звука, казалось, что Фаня там Моцарта играет, не иначе. Актриса, вся в мамочку», «Хохотушка», «Какая молодец! А мои только и умеют, что на стенах рисовать. Играют, конечно, тоже, но преимущественно на моих нервах», — написали поклонники Марии в комментариях под видео.

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