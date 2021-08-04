«Телепузик»: Мария Горбань в платье-майке цвета лимона предстала на последнем сроке беременности

Мария Горбань давно снимается в кино. Однако славу ей принес сериал «Кухня». К слову, девушке не раз доводилось играть экранную жену Дмитрия Нагиева. Им даже приписывали роман. Но на самом деле актриса счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Они расписались в этом ЗАГСе в этом году. А потом стало известно, что пара ждет ребенка. К слову, у артистки есть шестилетняя дочка Стефания от прошлых отношений.

Летом Мария приехала с мужем в Майами. Она решила последовать примеру Нюши и Виктории Лопыревой, которые рожали в США. Актриса поселилась на вилле друзей и теперь готовится снова стать мамой. По словам девушки, она поправилась на 16 килограммов. Горбань всегда любила носить женственные наряды. На последнем сроке беременности ей тоже удается выглядеть стильно.

На новом фото актриса позировала в платье-майке лимонного цвета. Наряд миди облегал ее живот, а рубашка оверсайз дополнили образ Горбань для удобства надела модные в этом сезоне сандалии.

«Телепузик», — написала она.

Поклонники продолжают гадать, кого ждет пара. Многие отметили, что звезда хорошо выглядит. «За сыночком идете? Вам очень идет, такая красавица!», «Мария, такая нежная!», «Как арбузик», «Вы такая красотка! Вам очень идет беременность, а самое главное, лицо у вас вообще не изменилось, никакой отечности, или припухлости», «А вы сияете и улыбаетесь, молодчина», — прокомментировали пост подписчики.

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