Красивая в любом положении: Горбань в нежном платье с рюшами, поддерживая снизу живот, вышла в свет с мужем

В московском кинотеатре «Октябрь» накануне прошла закрытая премьера фильма Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник». Мария Горбань, несмотря на уже внушительный срок беременности, отметилась на светском вечере с мужем Кириллом Зоткиным.

Судя по объему в области талии, актриса должна родить малыша уже в ближайшее время. Звезда «Кухни», хоть и выглядела свежо и жизнерадостно, видимо, все-таки испытывала некоторый дискомфорт от тяжести животика, все время поддерживая его снизу. Тем не менее улыбка не спадала с ее лица, а верный супруг все время следовал рядом со своей возлюбленной.

Отметим, что беременность Марии не отразилась на ее любви к нарядам. На тусовке она предстала в платье на тонких бретелях в актуальную клетку виши и с трендовыми рюшами и сборками. Голову артистки венчал модный в этом сезоне ободок.

«Ой, Машуля, как тебе хорошо в женственных образах с животиком! Счастья вашей семье!», «У вас будет мальчик. Такие милые», «Куколка», «Какая вы милая с животиком. Чтобы все хорошо у вас было и хорошо доносили, родили малыша здоровенького», — написали поклонники Горбань в ее личном блоге.

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