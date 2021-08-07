«Надеюсь, она уже беременна»: Алана Мамаева заявила, что любовница стала для экс-мужа лучшим наказанием

Модель высказала свое мнение о том, возьмет ли футболист в жены свою новую пассию.

Павел Мамаев известен не только своими достижениями в футболе. В 2018 году он был отправлен в СИЗО за побои и хулиганство. Уже тогда у спортсмена были напряженные отношения с женой Аланой Мамаевой, которая подарила ему дочку. Но тогда она простила ему все шалости и вскоре встретила его дома, когда он отбыл наказание. Но в этом году модель была поражена, когда узнала, что футболист изменял ей с испанской.

Простить еще одно предательство Алана не смогла и подала на развод. Теперь спортсмен живет с блогером Надеждой Санько, которую экс-жена футболиста считала своей подругой. Этот факт ранил ее до глубины души. Если раньше она собралась мирно расстаться с Павлом, то теперь они разбираются между собой в суде. При этом Алана не перестает троллить бывшего избранника в соцсети.

«Я в этом браке была честна с собой, любила его — это главное. Ну а что Паша такой, это уже его проблема и ему с этим жить. Все это от неуверенности в себе. Человек покупает друзей, уважение авторитет», — написала накануне она.

А когда девушку спросили, женится ли Мамаев на новой пассии и долго ли они будут вместе, Алана высказалась с иронией.

«Надеюсь, она уже забеременела. Она — это лучшее наказание для него», — заявила модель.

Смотрите также: