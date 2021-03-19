«Она просто отчаянно хочет погубить меня»: испанская любовница Мамаева ответила его жене

По словам Ирен Гарсиа, она не понимает, почему Алана так с ней поступает.

Испанская любовница футболиста «Ростова» Павла Мамаева, Ирен Гарсиа, написала письмо журналисту и автору телеграм-канала «Рябиков» Михаилу Рябикову. В нем она заявила, что не понимает, откуда у его жены Аланы Мамаевой столько злости по отношению к ней.

Как отметила Ирен Гарсиа, она совершенно нормальная девушка. По ее словам, в брак футболиста она не вмешивалась. При знакомстве он не сказал, что женат. Как заметила девушка, ее история — это история любви.

«Она знает, что это не секс на одну ночь, и она знает, что я хорошая девушка и элегантная, а не проститутка. Она боится меня. Она просто отчаянно хочет погубить меня. Она нашла кого-то похожего и могла подделать некоторые разговоры». Ирен Гарсиа

Напомним, что Алана Мамаева регулярно в Instagram стала писать о любовнице мужа. Она уверяет, что та эскортница. Роман с девушкой футболист закрутил, когда находился на сборах своей команды «Ростов» в Марбелье. В ближайшее время Мамаева намерена развестись с супругом. Ранее она уже прощала ему измену и второй раз наступать на одни и те же грабли не намерена.

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