Адвокат Мамаевой раскрыл, на какую часть дохода бывшего мужа-футболиста претендует модель

Адвокат модели Аланы Мамаевой, Вадим Лялин, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что он со своей подопечной будут действовать в рамках закона в вопросе алиментов от бывшего мужа звезды, футболиста «Ростова» Павла Мамаева.

«Что касается алиментов, то есть закон, который предусматривает: на одного ребенка положено выплачивать одну четвертую часть от всех доходов. Другие юристы до меня пытались выставлять иные требования, но я не считаю это правильным и корректным». Вадим Лялин

По словам Вадима Лялина, он надеется, что Павел Мамаев поможет бывшей супруге улучшить жилищные условия. Возможно, апартаменты, в которых сейчас живет Алана Мамаева, надо продать. Добавить чуть-чуть денег и купить другую квартиру. Это, как он считает, было бы в сложившейся ситуации очень уместно. Юрист заметил, что Мамаеву нужно пересмотреть свое отношение к некоторым вещам.

Ранее Алана Мамаева жаловалась, что муж делает ей подачки и дает мизерные суммы на содержание их общего ребенка. К примеру, в последний раз он перевел ей «на продукты» 30 тысяч рублей, позабыв о других растратах модели на общую наследницу Алису.

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