Странные и нелепые цитаты актрисы Лии Ахеджаковой
Видео
Ирина Слуцкая сделала прививку от коронавируса – как это было
Видео

Алана Мамаева высказалась о том, будет или нет добиваться алиментов на сына от бывшего мужа

Футболист неожиданно в суде открестился от своего наследника.

Алана Мамаева высказалась о том, будет или нет добиваться алиментов на сына от бывшего мужа
Алана Мамаева. Фото: Globallookpress.com

Модель Алана Мамаева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не собирается требовать с бывшего мужа-футболиста алименты на своего старшего сына Алекса.

Павел Мамаев
Павел Мамаев. Фото: Globallookpress.com

«Я не буду добиваться алиментов на старшего сына!»

Алана Мамаева

Напомним, что в этом году Алана Мамаева развелась с супругом Павлом, известным футболистом, который выступает за команду «Ростов». Женщина поймала его на измене.

Когда очередь дошла до суда и присуждения алиментов, то спортсмен неожиданно заявил, что у него есть только дочь Алиса. Он открестился таким образом от старшего сына Алекса. Ребенок действительно ему не родной. Это сын Мамаевой от предыдущих отношений.

Позже Алана Мамаева отмечала, что ее удивили действия бывшего мужа. Такого она от него никак не ожидала. Футболист всегда считал Алекса своим и обещал заботиться о нем всю жизнь, но неожиданно поменял свою позицию после развода ради денежной экономии.

Смотрите также:

Тэги

Алана МамаеваАлекс МамаевАлиса МамаеваПавел МамаевФК "Ростов"