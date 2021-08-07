«Спасибо за наше чудо»: Эмин поделился редким фото с экс-женой и младшей дочкой

Эмин Агаларов является не только певцом, но и известным бизнесменом. Он родился в семье предпринимателя Араза Искендер оглы Агаларова и имеет пост первого вице-президента Crocus Group. В прошлом году артист снова стал завидным холостяком. Он развелся со своей второй женой Аленой Гавриловой, прожив с ней меньше трех лет. Даже ради дочки Афины супруги не стали спасать брак.

Обычно Эмин старается выходные посвящать детям. От первого брака с Лейлой Алиевой у него есть сыновья Али и Микаил, а также приемная дочка Амина. Однако в день рождения Афины Гаврилова была одна. также после развода певец купил ей дом, чтобы она жила отдельно вместе с наследницей. Но недавно появились слухи, что они наладили отношения. А 7 августа Агаларов даже поздравил экс-жену с днем рождения.

Он опубликовал фото с Аленой, которая держит на руках подросшую дочку. Артист позволил разглядеть черты лица девочки.

«С днем рождения Алена и спасибо за наше чудо», — написал Эмин.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие одарили комплиментами маленькую дочку певца. «Красоточка маленькая», «Эмин, вам очень с женщинами повезло! С днем рождения, Алену!», «Померились что ли?», «Алена очень красивая и нежная, счастья ей», «Очень красивая малышка у вас», «Девочка очарование», — прокомментировали пост подписчики.

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