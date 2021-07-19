«Мужчина всегда виноват»: Эмин высказался о тяжелом разводе с дочкой президента Алиевой

Музыкант Эмин Агаларов в рамках шоу Ксении Собчак высказался о своей жизни с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Это его первая жена.

«Все мои родственники узнали из СМИ, что мы расстались, включая родителей. Я ничего не сказал. Даже папе сам не объяснил. Он бы ничего хорошего не сказал. Говоришь, когда можешь получить поддержку. Бабушка не обижалась. С папой был разговор. Он сказал, что я дурак». Эмин Агаларов

Как отметил Эмин, их общих детей с Лейлой он видит часто. «Мы регулярно созваниваемся. Это дружеские отношения. У нас не было обид. Мы сразу наладили форму общения. Теплую и добрую. У нас полное взаимоуважение. Надеюсь, что это пронесем через всю жизнь. Зачем жить в браке, если он не получается. Лучше жить вне брака, и все получится. Наши сегодняшние отношения лучше, чем были когда-то. Был период, когда она обижалась. Я рассчитывал, что наш президент великодушный человек и все поймет. Как и первая леди. У нас не было разговора после развода с отцом Лейлы. Мужчина всегда виноват», — заявил Эмин.

Напомним, что у Эмина и Лейлы Алиевой два общих сына – Микаил и Али. Также музыкант стал приемным отцом для дочери Алиевой Амины.

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