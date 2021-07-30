Совсем взрослые: Эмин показал возмужавших двойняшек от дочери президента Азербайджана

Эмин Агаларов впервые стал отцом в 2008-м. Двойняшек Али и Микаила ему родила Лейла Алиева – дочь президента Азербайджана. Через несколько лет брак с ней распался, но артист и бизнесмен старается много времени проводить с сыновьями. На этот раз он запечатлелся с двойняшками, а снимком поделился в своем Instagram.

«Двойняшки, но совсем разные», — написал Эмин.

Фанаты отметили, как мальчики повзрослели.

«Один – мама, другой – папа! Очень красивые ребятки», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Эмина также есть две дочери. Афину ему родила модель Алена Гаврилова, с которой артист развелся в прошлом году, не объяснив причины. А старшую — Амину он удочерил.

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