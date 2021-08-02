Дочки Глаголевой вместе: Шубская в джинсах скинни и на шпильках запечатлелась с сестрами в Швейцарии

Анастасия Шубская приехала на отдых с семьей. Компанию ей составил папа, а также старшие сестры. Они наслаждаются видами в Лугано.

Александр Овечкин недавно отметил годовщину отношений с Анастасией Шубской. Они этим летом приехали в Москву с детьми. Младшая дочка Веры Глаголевой пожарила хоккеисту сыновей Сергея и Илью. Старшему малышу всего два года, но он уже умеет держать клюшку и тренируется с папой на льду. Супруги также успели отметиться на праздниках у друзей. Они даже повеселились на юбилее Пелагеи.

А на днях Шубская попрощалась с мужем, так как решила отправится в отпуск с родными. Она приехала в Швейцарию в компании своего отца Кирилла и старших сестер: Анны и Марии Нахапетовых. Вечером они устроили променад у озера в Лугано. Жена хоккеиста предстала в джинсах скинни и куртке из денима. Образ дополнили модные босоножки на стразами. Анна предпочла облачиться в кремовое платье, а вот Мария тоже была в джинсах и жакете.

Поклонники редко видят дочек Глаголевой вместе. Многие восхитились красотой девушек. «Какая Настя стройная», «Вот это семья», «Мама бы гордилась», «Просто длинноногая красотка», «Как же все похожи», «Приятно видеть, что вы дружите», «Идеальная семья», «Конечно, грустно, что мама не с вами, но она вас точно видит», «Настя просто в безупречной форме», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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