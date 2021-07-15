С акцентом на ноги: Шубская в мини-платье на запах появилась с Овечкиным на празднике Пелагеи

Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Пара живет в США, но каждый год приезжает на родину. Дочка Веры Глаголевой поддерживает связь с отцом и сестрами. У супругов уже подрастают сыновья Сергей и Илья. Не так давно пара снова оказалась в Москве. Они провели отпуск на море и вернулись в столицу. Теперь хоккеист время от времени выходит в свет с женой.

14 июля певица Пелагея отметила свой юбилей. В честь 35-летия она устроила вечеринку для родных и друзей. Именинница в белом платье в пол с корсетом встречала гостей, танцевала и веселилась. Для нее спел Леонид Агутин. Также порадовал девушку пением Дима Билан. Шубская и Овечкин тоже пришли, чтобы поздравить артистку.

Девушка облачилась в мини-платье на запах из атласа. Лаконичный наряд цвета океана подчеркнул ее стройные ноги. Она также надела босоножки на шпильках. В руках нее был серебристый клатч. Когда супруги прощались с Пелагеей, то тепло ее обняли. Они давно дружат и восхищаются творчеством певицы.

Поклонники восхитились тем, как элегантно выглядит жена Овечкина. Анастасия получила множество комплиментов. «Ну просто леди», «Рядом с такими ногами все проигрывают», «Настя просто прекрасна», «Такая элегантная», «Пелагея хороша, но Шубская, как всегда, на высоте», «Надо же быть такой красиво», «Один взгляд и видно леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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