Летняя элегантность: Шубская в брюках с узором и белом бомбере вышла в свет с Овечкиным

Александр Овечкин не так давно отметил годовщину со дня свадьбы с Анастасией Шубской. Дочка Веры Глаголевой уже пять лет живет с браке со знаменитым хоккеистом. Пара большую часть времени проводит в США, где у них есть дом. Однако каждый год он прилетают в Россию. Вот и этим летом супруги приехали в Москву вместе с детьми: двухлетним Сергеем и годовалым Ильей. Они в последнее время часто выходят в свет.

Не так давно Шубская повеселилась на празднике Пелагеи, которая с размахом отметила юбилей. Для каждого появления на публике жена спортсмена выбирает женственные, но сдержанные наряды. Так 23 июля пара отправилась на светский раут, который организовали их друзья. На этот раз вместо платья девушка выбрала топ и белые брюки-дудочки с узором. Образ дополнили белый бомбер и босоножки на шпильке.

А вот Овечкин предпочел облачиться в брюки и поло. Он запечатлелся с женой на мероприятии. Шубская часто берет с собой детей, но на этот раз сыновья остались дома.

Поклонники восхитились тем, как выглядит супруга хоккеиста. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что Анастасия обладает стройной фигурой. «Какая пара!», «Выглядите роскошно», «Какие красивые», «Как на вас приятно смотреть», «Наряд круто», — прокомментировали кадры подписчики.

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