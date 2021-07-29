«Давай папе пас!»: Шубская запечатлела Овечкина с двухлетним сыном на льду во время тренировки

Александр Овечкин — один из самых титулованных хоккеистов в России. Он долгое время не мог обрести счастья в личной жизни. Однако потом спортсмен повстречал дочку Веры Глаголевой — Анастасию Шубскую. Они сыграли пышную свадьбы в Москве, а вскоре девушка родила первенца — сына Сергея, которому теперь уже два года. В 2020 году в семье снова произошло пополнение. На этот раз у спортсмена снова родился сын, Илья.

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Супруги живут в США, но часто приезжают на родину. Не так давно пара провела время на море, но вот уже месяц они находятся в Москве. Шубская часто устраивает шопинг, а также выходит в свет с мужем. Уже не первый раз Овечкин занимается тренировками со старшим сыном. 29 июля он снова появился с ним на льду. Спортсмен помогает мальчику облачаться в форму. Потом Анастасия запечатлела, как Сергей гоняет шайбу и передает пас.

«Давай папе пас!» — поддерживала его мама. «Вставай, давай, давай», — говорила она, когда сын падал.

Кульминацией тренировки стал гол, который сын Овечкина смог забить сам, получив пас от папы. Шубская очень обрадовалась и стала радостно кричать. Поклонники тоже восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у хоккеиста подрастает достойная смена. «Какой прелестный малыш», «Вот это удар», «Овечкин явно счастлив», «Это ли не счастье», «Лучшие моменты в жизни», — прокомментировали пост подписчики.

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