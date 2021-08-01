Ниже груди: жена Стаса Михайлова в алом платье с невероятным декольте пришла на его концерт в Монте-Карло

В Монако они прибыли из Греции, где отыграли свадьбу сына Инны.

Стас Михайлов и его жена Инна накануне побывали в Греции. Повод для путешествия прекрасный – супруга популярного артиста женила сына от первого брака Андрея Канчельскис (папа парня – известный футболист с таким же именем) на красивой девушке-иностранке.

На торжество Инна Михайлова примерила роскошное серебристое платье с юбкой-рыбкой и рукавами-крыльями. И выглядела не хуже невесты. А вот ее дочь, тоже от отношений со спортсменом, Ева Канчельских засветилась на торжестве в очень дерзком наряде с декольте на половину груди, чем удивила стилиста Эллу Маковей. Модный эксперт уверена, что на чужих бракосочетаниях необходимо выглядеть сдержанно.

Теперь «подвиг» своей наследницы решила повторить Инна Михайлова, которая пришла на концерт своего мужа в Монте-Карло в алом платье из мерцающей ткани с невероятно глубоком декольте. Шикарная грудь супруги Стаса Михайлова была видна во всей красе.

Отметим, что концерт в Монако прошел при полном аншлаге, зрители рукоплескали музыканту и не могли удержаться, чтобы не пуститься в пляс.

Смотрите также