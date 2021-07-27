Падчерица Михайлова в платье с глубоким декольте не смогла блеснуть целомудренностью на свадьбе брата

Падчерица Стаса Михайлова, Ева Канчельскис, отметилась на свадьбе своего брата Андрея Канчельскис в Греции в золотистом платье Х-силуэта. Наряд дочки Инны Михайловой от первого брака впечатлил публику своим декольте, которое не скрыло и половину груди девушки.

«А чего в платье-то? Может, сразу без него?», «Секс-бомба», «Куда груди вывалила?» — прокомментировали лук Евы ее подписчики.

Впрочем, большинство почитателей блондинки похвалили ее за красивый образ. Поэтому с вопросом об уместности столь декольтированного платья на свадьбе брата Teleprogramma.pro обратилась к профессиональному стилисту Элле Маковей.

«Извечный вопрос: что надеть на свадьбу, если вы гостья? Если в приглашении не обозначен дресс-код (стилевая или цветовая концепция), то уместным будет выбор коктейльного платья светлых тонов. Белый и черный цвет нарядов на гостях не приветствуется. Глубокие декольте, прозрачные ткани, откровенно сексуальные наряды — все это уместно на свидании, но не на свадебном торжестве. Концепция мероприятия диктует целомудренность и скромность в нарядах, особенно на незамужних гостьях», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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