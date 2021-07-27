Невеста – очаровательная гречанка: как Стас Михайлов отпраздновал свадьбу своего пасынка

Стас Михайлов вместе со своей женой Инной, дочками Иванной, Марией и падчерицей Евой отметил бракосочетание своего пасынка Андрея Канчельскис. Он родился в первом браке избранницы музыканта с футболистом Андреем Канчельскис (наследника назвали в его честь).

Свадьба состоялась в Греции, на родине очаровательной невесты с модельной внешностью. Родственники молодых по европейским традициям организовали репетицию предстоящего торжества, на котором обычно происходит знакомство тех, кто ранее не общался. По масштабности этот вечер практически не уступал самой свадьбе. Разве что гости были одеты немного скромнее.

Стас Михайлов находился за столом рядом с молодыми, произнося тост, он заметил, что жених с невестой встретились не иначе как по воле всевышнего. Ведь шансов, что люди из разных государств полюбят друг друга, не так много. Участники вечеринки воодушевленно поддержали слова артиста звоном бокалов.

Невеста пришла на венчание в классическом платье принцессы, украсив голову диадемой вместо фаты. Жених тоже выбрал традиционный смокинг и бабочку.

Стас Михайлов появился на торжестве в костюме цвета миндального молока, черной рубахе и жилете, а его жена Инна — в силуэтном платье в пол серебристого цвета с юбкой-рыбкой.

Жених с невестой и их гости приняли участие в фотосессии на фоне живописных гор, а также порадовали публику веселым танцем молодых.

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