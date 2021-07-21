«Необыкновенно красивый»: 65-летняя Долина в костюме оверсайз сиреневого цвета получила награду

Лариса Долина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Многие помнят, как она выглядела, когда снялась в клипе на хит «Погода в доме». Однако с тех пор прошло много лет. Артистка то поправлялась, то худела. Не так давно она преобразилась, так как похудела на больше чем 21 килограмм. Певица похвасталась, что сменила гардероб, так как теперь может носить шорты и мини-юбки.

65-летняя Долина не перестает удивлять публику. Она участвует в съемках разных проектов, часто посещает передачи и успевает учиться студентов, так как преподает в вузе. Не так давно она вернулась со «Славянского базара». Там певица отметилась как в рваных джинсах, так и дизайнерском наряде цвета мяты. А вот 21 июля после приема вступительных экзаменов у абитуриентов, она отправилась на церемонии вручения премии канала FashionTV.

«Необыкновенно красивый костюм, который на мне. Чуть позже покажу вам его целиком!» — отметила она.

И на сцену Лариса Александровна поднялась в стильном костюме оверсайз цвета сирени. Жакет на запах и брюки клеш в пол скрыли фигуру артистки, но при этом она смотрелась еще стройнее. Вечерний образ дополнили туфли на каблуке и волосы собранные в пучок.

«Ну вот… На статуэтке написано „Легенда Лариса Долина“… Очень красивый кристалл, приятный вечер и чудесное настроение!» — похвасталась она еще раз.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Костюм.. действительно… Вау! И вам очень, очень идет», «Вы достойны не только кристалла, но и звезды на небе», «Лариса Александровна, очень шикарный костюм на вас», «Вы просто красотка без возраста», — прокомментировали пост подписчики.

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