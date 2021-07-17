Так еще стройнее: Долина примерила дизайнерские брюки клеш и пальто-жакет бирюзового цвета

Лариса Долина остается одной из самых популярных артисток в стране. Она не перестает удивлять публику не только сильным вокалом, но и своей красотой. В 65 лет певица еще может дать форму более молодым коллегам. А не так давно она смогла похудеть на больше чем 20 килограмм. Исполнительница хита «Погода в доме» также сменила стиль. Теперь она все чаще носит мини-платья и рваные джинсы.

Последние несколько дней Долина провела в Витебске. Она приехала на фестиваль «Славянский базар». Певица была рада снова принять участие в открытии мероприятия. Она порадовала публику песнями в своем исполнении. Артистка облачалась в вечерние платья, а на вручении награды Лариса Александровна предстала в костюме с пайетками розового цвета. Она так похудела, что восхитила поклонников.

Как оказалось, домой певица вернулась с обновками. Она похвасталась костюмом бирюзового цвета. Пальто-жакет и брюки клеш зрительно вытянули силуэт. Свой образ Долина дополнила серебристыми кроссовками. За счет свободного кроя она выглядела еще стройнее.

«Как всегда, зрители потрясающие и совершенно ненадуманные эмоции, они радовались и грустили вместе со мной искренне. Спасибо Витебску за возможность каждый год приезжать и получать вот такой обратный посыл от жителей города- любовь, доброту и открытость! Кстати, я снова в костюме от Витебского дизайнера», — поделилась звезда.

Подписчики одарили ее комплиментами. «Вы невероятно красивы», «Богиня», «Такая стильная», «Прическа бомба», «Лариса! Вы чудо!», «Красивый костюмчик. Вам он очень идет», «Вы тут красотка!», «Вы такая настоящая. Это видно даже через фото», «Мой любимый цвет», «Интересный костюм, мятного цвета, красивый образ», «Какие цвета, какие фактуры, какой образ», — прокомментировали пост фанаты.

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