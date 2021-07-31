Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать
Видео
Как правильно наносить хайлайтер
Видео

Путешествие без мужа: Утяшева в платье макси цвета сочной травы прогулялась по Дубровнику

Экс-гимнастка и жена Павла Воли добралась до Хорватии, где увидела знаменитые места, где снимали некоторые эпизоды из сериала «Игра престолов».

Путешествие без мужа: Утяшева в платье макси цвета сочной травы прогулялась по Дубровнику
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева не скрывает, что ее жизнь за последние годы изменилась. Она заметно преобразилась, так как похудела и сменила имидж. Теперь бывшая гимнастка строит карьеру телеведущей. А так как шоу «Танцы» в этом году закрыли, она запустила свой проект на YouTube-канале. Она берет интервью и готовит вместе со звездами. Недавно девушка пообщалась с беременной Нюшей.

Примечательно, что летом Утяшева находит время на отдых. Она уже съездила с Павлом Волей и детьми в родную Башкирию. теперь уже в одиночестве экс-гимнастка добралась до Хорватии. Телеведущая нарядилась для прогулки в 32-градусную жару. Она предстала в приталенном платье макси цвета сочной травы бренда Александра Терехова. Ее образ дополнили пояс-цепочка и сланцы.

Вместе с экскурсоводом жена Воли осмотрела Дубровник. Она увидела знаменитые улицы с красными крышами и лестницу, где снимали несколько эпизодов из «Игры престолов».

«Снимали „ход стыда“ Серсеи. И вот как это выглядело в сериале, а в реале — вот так!» — отметила экскурсовод.

«Так она масюсенькая, а в сериале то они раздули!», — удивилась Утяшева.

«Шла дублерша, театральная актриса из Нью-Йорка, которую привезли. сами съемки сцены длились 4 дня на трех локациях», — раскрыла секрет экскурсовод.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие были впечатлены ее талией, а благодаря вырезу они оценили и остальные части ее фигуры.  «Очень красивая», «Как вы туда попали? Красотища!», «Платье роскошное», «У вас в этом платье просто тонкая талия», «Какая яркая, хорошеете», «Паша отпустил?», «Очень красивая и хрупкая», — прокомментировали кадры подписчики.

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Смотрите также:

Тэги

Звездный стильКрасота вне возрастаЛяйсан Утяшевамода и стильТренды лета