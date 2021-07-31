Путешествие без мужа: Утяшева в платье макси цвета сочной травы прогулялась по Дубровнику

Экс-гимнастка и жена Павла Воли добралась до Хорватии, где увидела знаменитые места, где снимали некоторые эпизоды из сериала «Игра престолов».

Ляйсан Утяшева не скрывает, что ее жизнь за последние годы изменилась. Она заметно преобразилась, так как похудела и сменила имидж. Теперь бывшая гимнастка строит карьеру телеведущей. А так как шоу «Танцы» в этом году закрыли, она запустила свой проект на YouTube-канале. Она берет интервью и готовит вместе со звездами. Недавно девушка пообщалась с беременной Нюшей.

Примечательно, что летом Утяшева находит время на отдых. Она уже съездила с Павлом Волей и детьми в родную Башкирию. теперь уже в одиночестве экс-гимнастка добралась до Хорватии. Телеведущая нарядилась для прогулки в 32-градусную жару. Она предстала в приталенном платье макси цвета сочной травы бренда Александра Терехова. Ее образ дополнили пояс-цепочка и сланцы.

Вместе с экскурсоводом жена Воли осмотрела Дубровник. Она увидела знаменитые улицы с красными крышами и лестницу, где снимали несколько эпизодов из «Игры престолов».

«Снимали „ход стыда“ Серсеи. И вот как это выглядело в сериале, а в реале — вот так!» — отметила экскурсовод. «Так она масюсенькая, а в сериале то они раздули!», — удивилась Утяшева. «Шла дублерша, театральная актриса из Нью-Йорка, которую привезли. сами съемки сцены длились 4 дня на трех локациях», — раскрыла секрет экскурсовод.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие были впечатлены ее талией, а благодаря вырезу они оценили и остальные части ее фигуры. «Очень красивая», «Как вы туда попали? Красотища!», «Платье роскошное», «У вас в этом платье просто тонкая талия», «Какая яркая, хорошеете», «Паша отпустил?», «Очень красивая и хрупкая», — прокомментировали кадры подписчики.

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