Настоящая идиллия: Утяшева в мини-платье с принтом «мильфлер» запечатлелась с Волей

Ляйсан Утяшева не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако в последние годы она стала больше выходить в свет, придумывать новые проекты и снимать шоу для YouTube-канала. При этом экс-гимнастка еще и воспитывает детей: сына Роберта и дочку Софию. Влюбленные привыкли во всем друг друга поддерживать. Поэтому юморист часто приглядывает за наследниками, когда его жена занята.

Но этим летом Утяшева все чаще освобождает время, чтобы провести его с родными. 19 июля она поделилась кадрами из загородного дома. Телеведущая запечатлелась с мужем на лужайке. Она предстала в мини-платье с популярным этим летом принтом «мильфлер». При этом Ляйсан надела солнцезащитные очки с оправой в виде сердец. Она заключила в объятия Волю, который был одет по-летнему в джинсы и белую рубашку.

Поклонникам не часто удается увидеть супругов вместе. Многих семейные кадры растрогали. Другие восхитились тем, как выглядит Утяшева. «Восхитительная пара», «Какие шикарные ребята», «Смотритесь идеально», «Счастье в глазах», «Вас создали друг для друга», «Самый клевый союз! Круче просто нет и быть не может!», «Вот пара красивая, хорошая. Ляся сногсшибательная», — прокомментировали пост подписчики.

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