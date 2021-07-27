Скромно и без изысков: Ляйсан Утяшева запечатлела Павла Волю в доме бабушки и дедушки в Башкирии

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой и стала обладательницей Кубка мира. Однако из-за травм она завершила свою спортивную карьеру. Теперь девушка строит карьеру телеведущей. А ее главной поддержкой и опорой стал муж Павел Воля. Юморист часто признается жене в любви со сцены. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочку Софию. Обычно отпуск они проводят в Дубае или дальних странах, но на этот раз супруги отправились в Башкирию.

Обычно Утяшева каждый год бывает на своей родине. На этот раз она показала родную Раевку мужу и детям. Ранее девушка засняла, как наследники пропалывают грядки. Теперь телеведущая показала трогательные кадры. Она посетила дом бабушки и дедушки. В саду до сих пор растет елка, которую посадили, когда ей было три года. Воля запечатлелся на кухне с родными своей жены.

«Мои корни в Раевке, и это больше, чем просто слова», — отметила она.

Примечательно, что Ляйсан помогает родным финансово. Однако они живут скромно. Бабушка порой приезжает к ней, чтобы понянчить внуков. Поклонники восхитились дружной семьей. «Какая же ты настоящая», «Ляйсан, вы очень похожи на няняйку», «Какая прекрасная у вас семья, Ляйсан! Это огромное счастье для человека!», «Какие они замечательные», — прокомментировали пост подписчики.

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