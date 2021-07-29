Беременная Нюша в силуэтном платье цвета айвори и модных ботинках появилась на публике

Певица стала гостьей на радио. Она призналась, что ее вторая беременность не была запланированной.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже давно выступает на сцене. Многие поклонники следили за ее взрослением. Она успела выйти замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. Примечательно, что в этом году артистка возобновила концерты и даже появилась на фестивале Жара. Она выбирала объемные наряды. А недавно стало известно, что девушка ждет ребенка. Артистка просто прятала округлившийся живот.

Примечательно, что Нюша находится уже на большом сроке беременности, но она предпочитает не сидеть дома. Певица недавно съездила в Турцию на два дня, чтобы поздравить свою подругу Викторию Лопыреву. А накануне артистка побывала в гостях у Ляйсан Утяшевой и снялась в ее шоу. 29 июля Шурочкина снова появилась на публике. На этот раз она приехала в студию Love Radio.

Для такого случая певица выбрала комфортный и современный образ. Она облачилась в силуэтное платье мидакси цвета айвори. Наряд дополнили светлые массивные ботинки на толстой подошве, которые в моде уже второй сезон. Нюша подчеркнула свой округлившийся живот. В беседе с ведущими она призналась, что вторая беременность не была запланированой.

«Нет, представляешь? Это в любом случае огромное счастье, но я недавно давала интервью на эту тему и всегда делилась мнением, что очень много вопросов: „А когда второго?“. Мне нравится фраза: небо всегда знает, что тебе надо! В данной ситуации раз и все», — поделилась звезда.

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