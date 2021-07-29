Беременная Нюша в силуэтном платье цвета айвори и модных ботинках появилась на публике

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже давно выступает на сцене. Многие поклонники следили за ее взрослением. Она успела выйти замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. Примечательно, что в этом году артистка возобновила концерты и даже появилась на фестивале Жара. Она выбирала объемные наряды. А недавно стало известно, что девушка ждет ребенка. Артистка просто прятала округлившийся живот.
Примечательно, что Нюша находится уже на большом сроке беременности, но она предпочитает не сидеть дома. Певица недавно съездила в Турцию на два дня, чтобы поздравить свою подругу Викторию Лопыреву. А накануне артистка побывала в гостях у Ляйсан Утяшевой и снялась в ее шоу. 29 июля Шурочкина снова появилась на публике. На этот раз она приехала в студию Love Radio.
Для такого случая певица выбрала комфортный и современный образ. Она облачилась в силуэтное платье мидакси цвета айвори. Наряд дополнили светлые массивные ботинки на толстой подошве, которые в моде уже второй сезон. Нюша подчеркнула свой округлившийся живот. В беседе с ведущими она призналась, что вторая беременность не была запланированой.
«Нет, представляешь? Это в любом случае огромное счастье, но я недавно давала интервью на эту тему и всегда делилась мнением, что очень много вопросов: „А когда второго?“. Мне нравится фраза: небо всегда знает, что тебе надо! В данной ситуации раз и все», — поделилась звезда.