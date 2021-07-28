«Уже такие взрослые»: Алсу в шелковом костюме с брюками палаццо запечатлелась с дочками на отдыхе

Алсу является популярной певицей. Она выступает на сцене с малых лет. Девушка росла в семье влиятельного бизнесмена. Не удивительно, что она всегда одевалась элегантно, но сдержанно. И теперь в 38 лет артистка тщательно следит, чтобы ее платья не были слишком короткими. Она хочет подавать правильный пример своим детям. Вместе с мужем Яном Абрамовым звезда растит 14-летнюю Сафину, 13-летнюю Микеллу и четырехлетнего Рафаэля.

Этим летом Алсу отдыхает на курорте. Она делится кадрами с красочными видами на пальмы и горы. Певица с радостью наряжается в мини-платья и носит шорты. А 28 июля она оделась в одном стиле с дочками. Артистка предстала на новом кадре в белоснежном шелковом костюме с брюками палаццо. Наряд оверсайз скрыл ее фигуру. Такой же наряд в изумрудном цвете надела Сафина, а ее сестра предпочла синюю футболку с шелковыми шортами.

«Счастье быть мамой! Быть мамой дочерей — отдельный вид счастья и везения. Мои малышки (уже такие взрослые), мои помощницы и мои лучшие подружки! Спасибо Всевышнему за это дар», — написала звезда.

Поклонники восхитились редким семейным фото. Некоторые отметили, что девочки выросли копией своей мамы. «Старшая доченька скромная и потрясающей красоты», «Как будто три сестры, а не мама с дочками», «Малышки… Да тут уже принцессы взрослые совсем, скоро от женихов отбоя не будет», «Обалдеть, такие все красивые», «Прямо как подружки», «Как быстро бежит время», — прокомментировали пост подписчики.

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