Микелла Абрамова в «рваных» джинсах и с сумкой Louis Vuitton отметилась на «Детской Новой волне»

Наследница Алсу вместе с мамой вновь посетила знаменитый лагерь «Артек», где не первый год проходит музыкальный конкурс.

Алсу является кумиром миллионов людей. С юных лет она выступает на сцене и записывает хиты. Девушка не скрывает, что вначале карьеры ей помогал отец — влиятельный бизнесмен Ралиф Сафин. Теперь она не только певица, но и заботливая жена и мама. Она счастлива в браке с Яном Абрамовым, которому подарила троих наследников: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Из-за пандемии артистка редко появлялась на публике около года, но недавно она вернулась к привычной жизни.

Недавно Алсу побывала на вечеринке Филиппа Киркорова, а потом посетила праздник своей подруги Жанны Мартиросян. А вот 29 мая певица вместе с дочкой Микеллой приехала в «Артек» на «Детскую Новую волну». Второй год она сидит в кресле члена жюри. А вот какая миссия у ее наследницы пока остается тайной. Возможно, что она подготовила номер, так как тоже занимается вокалом.

На новом фото наследница артистки предстала в широких рваных джинсах, белом кроп-топе, рубашке цвета индиго и с сумкой Louis Vuitton. В руках девушка держала куртку из денима с принтом.

Поклонники пришли в восторг от образа молодой певицы. Многие одарили ее комплиментами. «Какая милая девочка», «Такая стильная», «Уже приехала, так ждали», «Красотка», «Какой разрез глаз, как у мамы», «Победительница „Голоса“, любим и ждем», «наряд крутой», «Вся в маму», Снова будешь выступать«, «Юная и красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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