По последней моде: Бородина поддержала тренд на ребристый трикотаж, облачившись в бандажное платье

В этом сезоне активно вошел в моду трикотаж, и особенно ярко заявил о себе ребристый вид, который еще называют «лапшой». Об этом рассказал стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент». Этот тренд обусловлен уже укоренившейся на модных подиумах тенденцией приоритета удобства над красотой, которая сложилась в период пандемии.

Однако Ксении Бородиной удалось соединить в своем аутфите и внешнюю привлекательность, и удобство. Ведущая появилась в свете в бандажном платье актуального салатового оттенка с акцентом на талии и женственности форм, но при этом из комфортного ребристого трикотажа.

Сумочку звезда подобрала также зеленую, но другого, более темного и холодного тона. К слову, эти оттенки тоже фавориты сезона. Рогов, к примеру, не удержался и приобрел себе дорогую зеленую сумку.

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