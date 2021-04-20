Тренд сезона: Рогов показал модную кофточку-лапшу зефирно-розового цвета

Чуть более десятка лет назад Вячеслав Зайцев, будучи ведущим «Модного приговора», обращался к женщинам: «Забудьте про трикотажные кофточки!» А Филипп Киркоров и вовсе однажды обрушился на журналистку за ее кофту розового цвета. Теперь все изменилось. Ни трикотаж, ни розовый цвет уже не считаются признаками дурного тона. Напротив, современный фэшн-мир приветствует и этот комфортный материал, и этот оттенок, который когда-то казался легкомысленным.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» показал суперактуальный комплект, состоящий из модной кофточки и длинных брюк. Конечно же, розового оттенка, который он назвал «зефирным».

«Очень красивый цвет! Трикотаж — один из трендов сезона», — сказал стилист.

Кофта оказалась с пуговицами, ребристой вязки, которую часто называют «лапша». Она имеет удлиненные рукава, практически закрывающие пальцы, расширяющиеся на конце. По мнению Рогова, они будут красиво смотреться в комплекте с жакетом, выглядывая из-под него.

К кофте Александр выбрал модные сейчас экстремально длинные брюки с разрезами внизу.

«Этот наряд и про комфорт, и про красоту одновременно. Я это очень люблю», — заметил ведущий.

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