Тренд уже поддержала Бузова: Рогов назвал главный цвет сезона этой весны

Стилист Александр Рогов с недавних пор стал активно развивать свой YouTube-канал Rogov live. Здесь он ведет три шоу: «Шоп-контент», где рассказывает о модных направлениях, делая покупки в масс-маркетах, «Завтрак с королевой», в котором вместе с мамой изучает образы звезд, и «Обзор луков подписчиков», высказываясь об аутфитах своих фолловеров.

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На последнем проекте он обратил внимание на стиль девушки из Нижнего Новгорода Марии Мужужухиной. Она примерила юбку-пачку и рубаху оттенка экрю, шубу из экомеха, нарядные кроссовки, а также сразу несколько зеленых вещей. В их числе оказалась бейсболка, жакет из магазина Lime, в качестве аксессуара она подобрала стеганую сумку того же оттенка.

«Жакет суперкрутой, его примерили на самом деле уже все, и Ольга Бузова, и героиня моего шоу «Рогов в деле», которое выходит по воскресеньям в 9 утра на канале СТС», — сказал ведущий.

Стилист заметил, что зеленый цвет — это главный тренд весны, однако, он уверен, что вещей данного оттенка слишком много в одном образе. Без сумочки, считает Александр, образ смотрелся бы лучше.

Напомним, в актуальном зеленом жакете Ольга Бузова появлялась на шоу Первого канала «Модный приговор».

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