Ярко и стильно: Рогов назвал один из важнейших трендов этой весны

Этой весной неожиданно для многих вошел в моду зеленый цвет. Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» назвала три суперактуальных его оттенка: груши, «нежная липа», «нежная мята».

Стилист Александр Рогов в программе СТС «Рогов в деле» тоже заговорил о популярности зеленого этой весной.

«Аксессуары зеленого цвета – один из важнейших трендов весны», — сказал он.

А в эфире авторского YouTube-проекта «Шоп-контент» он продолжил тему. Александр заметил, что кроме сумок, модницы и модники сейчас активно покупают зеленые ремни, обувь и очки. Он сам не устоял перед трендом и приобрел поношенную кожаную сумку Hermes 2009 года за 350 тысяч рублей. Ведущий сказал, что не жалеет о потраченных средствах, ведь ее можно свободно складывать и перевозить в багаже, что очень удобно для мобильных людей.

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