53-летняя Валерия в белоснежном платье-бюстье с атласным кейпом отметилась на съемке

Валерия не перестает удивлять поклонников. Она уже много лет выступает на сцене. При этом этом певица по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Более того, она часто облачается в стильные наряды и не боится экспериментировать с образами. В 53 года артистка может позволить себе носить и облегающие платья, и шорты. К слову, в этом году она стала бабушкой. Сын Арсений подарил ей внучку Селин.

Не так давно Валерия посвятила выходные крохе. Она любит нянчиться с маленькими детьми. Но потом певица вернулась к работе. В последнее время она почти каждый день оказывается на съемках. На этот раз жена Иосифа Пригожина поделилась кадрами со съемок клипа. Для такого случая она облачилась в элегантный вечерний наряд. Артистка предстала в белоснежном платье-бюстье со шлейфом и расшитым жемчугом верхом.

Атласный кейп дополнил образ. Наряд с разрезом позволил Валерии показать стройные ноги, а серебристые туфли-лодочки дополнили лук.

«Самая нелюбимая часть съемочного процесса — ожидание в ходе перестановки света для каждого нового плана, которое может длиться до получаса, а во время этого иногда даже сесть не получается, чтобы не помять костюм, так и приходится стоять неподвижно. И как же от бездействия тянется время!» — рассказала она. Кадры с площадки во время съемок клипа «Теряю сознание».

Поклонники восхитились тем, как выглядела звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая божественная», «Боже! Это стало бы утомительным. Но усилия, несомненно, окупились. Top клип», «Эталон красоты и женственности», «Какой красивый наряд!», «Я теряю сознание от вашей красоты», «Какая вы красивая, не могу насмотреться», — прокомментировали пост подписчики.

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