«Так выглядит счастье»: певица Валерия в платье-халате исполнила песню для внучки Селин

Вокалистка устроила домашний концерт для своей самой благодарной поклонницы.

У певицы Валерии выдался свободным этот воскресный вечер, и она посвятила его своим близким людям. В гости к вокалистке и ее мужу Иосифу Пригожину пришел сын Арсений Шульгин с женой Лианой и полугодовалой дочкой Селин.

Дорогих гостей Валерия встречала в красивом платье-халате. Специально для внучки звезда исполнила песню под аккомпанемент сына Арсения. Селин держал на руках Иосиф Пригожин, а та с удовольствием внимала бабушкиному вокалу.

Видео, запечатлевшее этот прекрасный момент семейного вечера, поделились в своих микроблогах и Валерия, и ее невестка Лиана Шульгина.

«Домашний концерт для моего самого дорогого на свете зрителя. Как Селинка всегда слушает музыку», — подписала видео певица Валерия.

Близкие вокалистки были вдохновлены временем, которое провели вместе. Лиана Шульгина призналась в любви своей семье.

«Это видео должно быть здесь! Вот такой уютный, семейный вечер», — написала молодая мама под видео у себя в микроблоге.

На ее пост тут же отозвалась певица Валерия.

«Так выглядит счастье!» — написала она.

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