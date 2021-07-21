«Какая же красивая»: Валерия облачилась в небесно-голубой костюм и меховые тапочки

Певица призналась, что целые дни проводит на съемках и страдает от духоты. При этом ей удается сохранять хорошее настроение.

Валерия является одной из самых известных певиц в России. В 53 года она не перестает следить за своей внешностью. Певица занимается спортом и следит за питанием. А главной поддержкой и опорой артистки стал ее муж Иосиф Пригожин. Обычно они вместе путешествуют и не разлучаются даже на работе. В последнее время супруги редко делятся новостями, так как погрузились в работу.

Сначала Валерия побывала на съемках «Адской кухни» с Константином Ивлевым. А на днях стало известно, что певица стала ведущей нового проекта «Добрый день с Валерией». Накануне она отметилась в наряде в полоску, который визуально стройнит. А теперь артистку засняли в гримерке, когда она готовилась снова идти в кадр. На этот раз жена Пригожина предстала в костюме с брюками клеш. Наряд небесно-голубого цвета с жакетом-оверсайз подчеркнул ее стройность.

Примечательно, что Валерия была в белых меховых тапочках. Девушка в гримерке заметила ее обувь и восхитилась.

«Ну красота, красота. А еще такие тапулечки-симпампулечки!» — сказала она.

«Последние три дня буквально живем на съемках, в павильоне стоит страшная духота, но даже это не может испортить нам настроение», — поделилась звезда.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит певица. «Какая же ты красивая. Соскучилась», — написала жена Александра Реввы Анджелика. «Вы большая молодец и умница, мой кумир», «Вы, как всегда, шикарны», «Просто нереально красивая», «Как вам идет этот цвет», «Тапульки улетные», — прокомментировали пост подписчики.

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