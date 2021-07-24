Беременная Арзамасова в струящемся белом платье появилась с Авербухом на красной дорожке

Елизавета Арзамасова давно играет в кино. Ее роль в сериале «Папины дочки» не только прославила девушку, но и дала толчок ее карьере. Позже она снялась с Верой Брежневой в фильме «Любовь в большом городе», а также актриса снялась в сериале «Екатерины». Она строит карьеру и в театре, но не так давно поставила творчество на паузу. Минувшей зимой артистка вышла замуж за Илью Авербуха, а теперь пара ждет ребенка.

26-летняя Арзамасова большую часть лета провела в Сочи. Там ей компанию составляли мама, а также муж и пасынок. Она давно нашла общий язык с сыном возлюбленного от прошлых отношений. На днях они все вместе совершили поездку на машине. Беременная актриса подпела радио и веселилась. Девушка также успела побывать на шоу «Анна Каренина», режиссером которого является ее муж.

А вот 24 июля пара вышла в свет. Елизавета посетила фестиваля «Хрустальный источник» в Ессентуках. На красной дорожке она появилась в платье оверсайз белого цвета. Струящийся наряд их хлопка дополнила шляпка. За плечами у актрисы был рюкзак, а вот от каблуков она отказалась. Авербух шел с ней под руку. Публика тепло встретила супругов. Арзамасова даже успела давать автографы и делать фото с поклонниками.

Фестиваль будет проходить до 31 июля. Торжественное открытие традиционно состоялось на Театральной площади города. Федор Добронравов, Ия Нинидзе, Кирилл Кяро и другие звезды также приехали на мероприятие. Добавим, что жена Авербуха находится уже на последних сроках беременности. Она все чаще носит наряды свободного кроя. Актриса призналась, что у нее повысился аппетит.

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