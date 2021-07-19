Беременная Арзамасова в платье свободного кроя пришла на ледовое шоу Авербуха в Сочи

Актриса сидела на трибунах, наблюдая за выступлением Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и других фигуристов в постановке «Анна Каренина» Ильи Авербуха.

Лиза Арзамасова начала карьеру еще в начале 2000-х годов, Но слава пришла к ней, когда девушка снялась в сериале «Папины дочки». После роли Галины Сергеевны у нее появилась армия поклонников. Последние годы она не только снималась в кино, но и играла в театре. Но теперь артистка сделала перерыв, так как ждет первенца. Минувшей зимой она вышла замуж за Илью Авербуха. Большая разница в возрасте не помешала влюбленным обрести счастье.

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Вот уже больше месяца Лиза находится в Сочи. Она не скрывает, что находится на последних сроках беременности. Недавно актриса рассказала, что стала таких размеров, что двигаться ей все труднее. При этом она регулярно прогуливается со своей мамой Юлией. Девушка тщательно подбирает себе образы. А 19 июля Арзамасова отправилась на ледовую арену, чтобы поддержать мужа.

Звезда «Папиных дочек» облачилась в белое платье свободного кроя. Наряд макси не смог скрыть ее округлившийся живот. Образ Лиза дополнила шляпкой. перед началом постановки она успела погулять и насладиться сладкой ватой. Потом с трибун она наблюдала за олимпийскими чемпионами, которые участвуют в шоу «Анна Каренина».

«Каждый раз до мурашек», — призналась звезда.

Поклонники были тронуты тем, что Арзамасова даже будучи в интересном положении старается поддерживать мужа. Многие одарили комплиментами актрису, которая не перестает наряжаться.

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