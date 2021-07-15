Беременная Арзамасова в белом платье макси прогулялась с тещей Авербуха по Красной Поляне

Лиза Арзамасова давно полюбилась зрителям благодаря роли в сериале «Папины дочки». При этом одна продолжила строить карьеру в кино, а также она уже несколько лет играет в театре. В прошлом году девушка привлекла к себе внимание, так как выяснилось, что у нее роман с Ильей Авербухом. Однако пара перестала скрывать отношения и сыграла свадьбу. Более того, теперь они ждут ребенка.

26-летняя Лиза уже скоро впервые станет мамой. Если в начале лета она еще играла на сцене, то теперь приехала в Сочи, чтобы в спокойствии дождаться встречи с ребенком. Ранее стало известно, у нее должен родится сын. Поддержать актрису приехала ее мама Юлия. Накануне девушка пожаловалась, что стала очень большой и ее тянет плакать из-за гормонов. Но вечером 15 июля она отправилась гулять.

Актриса облачилась в белое платье макси свободного кроя. Образ дополнила шляпка и рюкзак Chanel. Вместе ней прогулялась по Красной Поляне теща Авербуха, которая надела брюки мандаринового цвета и футболку.

«Я тебя люблю, мамочка, поэтому сняла», — призналась Арзамасова.

Потом они зашли в кафе, где беременная девушка решила побаловать себя прохладительным напитком и изысканным блюдом. Поклонники умилились тому, как выглядит Лиза. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что она копия своей мамы. «Тебе так идет беременность! Ты так похорошела», «Прекрасная красивая, необыкновенная», «Очень вам к лицу быть ,негабаритной», — прокомментировали пост подписчики.

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