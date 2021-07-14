«Уже очень больших размеров»: беременная Арзамасова в струящемся платье прогулялась под дождем

Лиза Арзамасова не скрывает, что именно сериал «Папины дочки» сделал ее известной. В отличие от большинства коллег по проекту, она продолжила строить карьеру. Девушка снялась во множестве фильмов и уже несколько лет играет в театре. Однако поклонники уже больше года следят за ее личной жизнью, так как она перестала скрывать отношения с Ильей Авербухом. Даже разница в возрасте не помешала им сыграть свадьбу.

А весной Лиза объявила, что беременна. Если первое время она продолжала играть на сцене, то теперь девушка предпочитает в спокойствии ожидать появления на свет наследника. Ранее стало известно, что пара ждет мальчика. Теперь дни актрисы проходят очень размеренно. 14 июля Арзамасова отправилась на прогулку в Сочи. Она облачилась в струящееся платье из шифона в крапинку. Мюли и шляпа дополнили ее лук. Наряд подчеркнул ее выпирающий живот.

«Сегодня я почти „танцующая под дождем“ Да, у нас снова дождик, но очень приятный, освежающий, не экстремальный. А в нашем уютном отеле я чувствую себя уже совсем, как дома. Сидела с утра на балкончике, слушала шум дождя, пила горячий чай, фантазировала про танцы. Конечно. Я уже совсем „не танцор“, уже очень больших размеров. Но в пляс тянет», — поделилась звезда.

Поклонники были очарованы нежным образом Лизы. Многие отметили, что беременность идет девушке. «Вы, Лиза прекрасных размеров и замечательным настроением», «Как вам идут зонты, вы прям волшебница Мерри Попинсс из моих мечт», «Лиза, вы прелесть», Тебе так идет беременность! Ты так похорошела, хотя и до этого была красоткой», — прокомментировали пост подписчики.

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