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«Он – музыкант»: Безруков объяснил, почему из внука Пугачевой не выйдет драматического актера

Как отметил театральный режиссер, у Никиты Преснякова много своих дел и увлечений.

«Он – музыкант»: Безруков объяснил, почему из внука Пугачевой не выйдет драматического актера
Сергей Безруков. Фото: Globallookpress.com

Актер Сергей Безруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему из внука певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова не получится в будущем драматического актера.

Никита Пресняков
Никита Пресняков. Фото: Globallookpress.com

«Я думаю, что в драматический театр он не пойдет. Потому что у него много своих дел. Он – музыкант. Но нам в одном из спектаклей подошел очень его голос. Никиту мы взяли именно за голос».

Сергей Безруков

Сам Никита Пресняков признается, что «кайфует от озвучки».

«Мне прямо легко и гладко все дается. Мне говорят, что может отдохнешь, но я отказываюсь. Чем еще занимаюсь? Провожу время с женой. Я подарил ей духи на окончание Аленой университета. Теперь нам надо выбрать время, чтобы отдохнуть», — заметил Никита Пресняков.

Напомним, что Никита Пресняков получил не так давно приглашение из Московского губернского театра Сергея Безрукова. Он задействован в постановке «Безымянная звезда».

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Алла ПугачеваНикита ПресняковПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей БезруковСпектакль "Безымянная звезда"