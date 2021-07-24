«Нас стало больше!»: 47-летний Сергей Безруков сообщил, что снова стал отцом

В семье 47-летнего актера театра и кино, режиссера Сергея Безрукова – долгожданное пополнение. Жена Анна подарила артисту еще одного ребенка.

«Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом», — сообщил счастливый многодетный отец.

Сергей Безруков показал первое фото новорожденного из палаты роддома — счастливая мама держит малыша на руках, прижимая к себе.

О том, что жена звезды, режиссер Анна Матисон готовится произвести на свет еще одного наследника, Сергей Безруков рассекретил совсем недавно, в День семьи, любви и верности. А сейчас их в семье уже пятеро – они воспитывают пятилетнюю дочь Машу, двухлетнего сынишку Степу и уже держат на руках новорожденного кроху Васеньку.

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Напомним, что Сергей Безруков женился на Анне Матисон в марте 2016 года. До этого он 15 лет был в браке с актрисой Ириной Безруковой, с которой общих детей у него не появись.

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