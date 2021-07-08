«Ждемс третьего»: Сергей Безруков запечатлел беременную жену и детей во время прогулки

Художественный руководитель Губернского театра, известный актер, 47-летний Сергей Безруков на днях сообщил, что его супруга Анна Матисон вновь беременна. Третий ребенок пары уже совсем скоро появится на свет.

А пока Сергей Безруков пребывает в состоянии эйфории по поводу предстоящего пополнения в семье. В микроблоге артист поделился видео, сделанным во время прогулки с женой и детьми Марией и Степаном.

«Ждемс третьего. Да, дорогая?!» — говорит в кадре счастливый Сергей Безруков.

Все четверо идут, взявшись за руки. Жена Безрукова Анна Матисон облачена в просторное платье для будущих мам с завышенной талией и длиной до колена. Животик видно уже очень хорошо, судя по всему, срок беременности Анны уже приличный.

Под видео Сергей Безруков поздравил всех с праздником – Днем семьи, любви и верности, а Анну Матисон еще и с днем рождения, который отмечается как раз восбмого июля.

Напомним, будущий малыш станет пятым ребенком Сергея Безрукова. У артиста, помимо сына и дочери, рожденных Анной Матисон, есть еще двое внебрачных детей-близнецов.

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