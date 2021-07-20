Копия мамы: Рудковская позволила поклонникам разглядеть лицо младшего сына Плющенко

Яна Рудковская каждый год отмечает день знакомства с Евгением Плющенко. Уже больше 11 лет они живут в браке. Продюсер подарила фигуристу сына Александра, которые родные называют Гном Гномыч. Также от прошлых отношений у нее есть сын Николай и приемный сын Андрей, которого она считает родным. А в прошлом году Плющенко вместе с женой объявили о пополнении. Суррогатная мать родила для них еще одного сына Арсения.

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Пара не скрывает, что мечтает о дочке. Яна не раз говорила, что готова повторить опыт с суррогатным материнством. Не так давно супруги устроили праздник в честь крестин младшего наследника. Лицо мальчика они скрывали до недавнего времени. Теперь родители решили, что могут познакомить его с общественностью. В соцсети Рудковская опубликовала видео с сыновьями, а также снялась в фотосессии с малышом Арсением для глянца.

На кадрах Гном Гномыч играет с братиком, который облачен в полосатый джемпер и шорты. Кроха научился ползать и порой даже пытается ходить. На днях крохе исполнится десять месяцев.

«Ура, Арсюшу разрешили показывать! Ну что мы похожи с Арсением?» — гласит подпись к видео.

Поклонники пришли в восторг от маленького блондина. Хоть Рудковская утверждала, что малыш похож на папу и брата, фанаты решили, что он копия мамы. «Да похожи, оба красавчики», «Не похожи», «Сходство конечно есть, но мне кажется Санек копия папа, а Арсюшка похож все таки больше на Яночку», «Больше на мамочку похож Арсюша», «Арсюша похож и на маму, и на папу, и конечно на Сашеньку!» — прокомментировали пост подписчики.

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