«В волшебном саду»: Рудковская в платье в пол с многоярусной юбкой предстала с крохой-сыном на празднике

Яна Рудковская привыкла все делать с размахом. Женщина обожает изысканные застолья и наряды от кутюр. Она давно занимается благоустройством особняка, в котором живет с мужем Евгением Плющенко и сыновьями. Блондинка собирает антиквариат и эксклюзивные вещи. А в прошлом году, когда суррогатная мать выносила для пары еще одного сына Арсения, светская львица сразу купила малышу наряд люксовых брендов и заказала эксклюзивную коляску.

В скором времени ребенку исполнится девять месяцев. Яна уже завела ему личную страничку в Instagram. Порой она делится кадрами, на которых мальчик пытается ходить или общаться с братом Сашей. А 19 июня жена Плющенко организовала праздник по случаю крещения наследника. В саду были расставлены сады. Все было украшено и сервировано в белых тонах, а также в лазурных. Рудковская прогулялась среди столов, показав шатер, изысканную сервировку и оформление сада.

Сама светская львица облачилась в шифоновое платье в пол с многоярусной юбкой. Она в руках несла белый клатч. Яна сделала укладку и нежный макияж. На руки потом звезда взяла малыша, облаченного в шорты и поло.

«C виновником торжества — малышом Арсюшей в нашем волшебном саду», — заявила она. «Ждем гостей на праздник по случаю крещения Арсения», — добавила блондинка.

Поклонники восхитились праздником. многие оценили старания Рудковской. «Крещением! Очень красивое оформление, особенно навес!», «Ооо как шикарно смотрится», «Какая красота! Все в таких нежных тонах!!! Ооочень красиво!», «Лучик золотой у родителей», «Очаровательно», — прокомментировали пост подписчики.

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