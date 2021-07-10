«Всегда огонь»: Рудковская в черном платье с корсетом продефилировала с Биланом на улице

Жена Евгения Плющенко вернулась в Россию. Она встретилась с певцом и решила с ним подурачиться на камеру перед светским раутом

Яна Рудковская успела соскучиться по путешествия. Из-за пандемии она в прошлом году лишилась отпуска. Теперь блондинка наверстывает упущенное. Не так давно она отдохнула в Сен-Тропе, а потом посетила Монако. Также девушка в очередной раз побывала на Неделе моды в Париже, где каждый раз появлялась на публике в роскошных кутюрных образах. Ей даже удалось увидеть голливудских звезд и саму Беллу Хадид.

А 10 июля Яна вернулась в Россию. Однако она направилась не домой, а в Санкт-Петербург. Скоро там должен состояться большой концерт «Белые ночи». В город стали съезжаться звезды. Не исключено, перед этим пройдет светский раут. Жена Евгения Плющенко нарядилась в одно из своих платьев с корсетом и пышной юбкой в пол из органзы. Она встретилась со своим подопечным Димой Биланом, который предстал в белоснежном костюме.

«Питер, держись! Спасибо за гостеприимство», — написала блондинка.

Рудковская стала дефилировать с певцом на улице, а потом подурачилась с ним на камеру.

«Ну с тобой всегда огонь!» — заверил Билан.

Поклонники признались, что светская львица гармонично смотрится рядом с артистом. «Очень красиво выглядите оба», «Вау шикарная женщина нет слов», «Уааау! Какие вы красивые», «Вам очень идет этот образ», «Костюм ему так идет», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Яна оставила в секрете, где собирается провести вечер.

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