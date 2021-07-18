«Что я делал такого?»: Курбан Омаров удивлен своему имиджу неверного мужа

Популярная телеведущая Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров находятся в состоянии развода. Звезда дала понять, что не намерена терпеть неправильные отношения в семье и сохранять брак, который ей не нужен. Ксения продолжает много работать, ездит на отдых с подругами и уделяет внимание воспитанию дочерей.

Курбан Омаров же принялся создавать себе образ заботливого отца. Его микроблог превратился в рассказ о том, как он проводит время с детьми.

Вот на видео он с сыном Омаром, вот с ним и с дочкой Теоной, а вот еще и наследницей Бородиной Марусей. И мама Омара, и Ксения Бородина с легкостью доверяют Курбану детей. И это приводит в восхищение подписчиц мужчины, которые наблюдают за его жизнью в Instagram.

В директ они пишут Курбану Омарову хвалебные оды о том, что считали его гулякой, а оказывается, что он – ну просто идеал для подражания.

Муж Бородиной обнародовал скрины женских восхищений его персоной, заявив, что он не рисуется, а на самом деле вот такой – герой девичьих грез. И всегда был таким.

«Гуляка? Интересно, что я раньше делал такого? По-моему, я всегда был без переборов и не давал повод так обо мне думать. Гулянки-пьянки – уже пройденный этап. Это удел пустоголовых, и ничего интересного для меня в этом нет. Мои дети – это единственное, ради чего я живу», — немного пафосно высказался в сторис Instagram Курбан Омаров.

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