Яблочки от яблоньки: какими увлечениями могут похвастаться дети Пугачевой, Орбакайте, Асмус и других звезд

Лиза и Гарри Галкины учат французский, устраивают кулинарные мастер-классы и читают стихи. А Клава Земцова поет на испанском.

Звездные детки ни в чем не уступают своим успешным родителям — они растут такими же творческими, вдумчивыми и артистичными. Многие именитые артисты, певцы и спортсмены с ранних лет отдают своих наследников в различные секции и все для того, чтобы воспитать новое талантливое поколение. В нашем эксклюзивном материале расскажем об увлечениях самых юных отпрысков отечественных звезд.

Гарри и Лиза Галкины

Семилетние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина с младых ногтей не перестают удивлять поклонников своими скрытыми талантами. Если дочка певицы, как и ее именитая мама, растет очень артистичной — неплохо поет, читает стихи и рисует, то ее братик Гарри просто обожает баловать домашних кулинарными шедеврами по собственному рецепту.

К примеру, сын примадонны специально для мамы приготовил на завтрак пышки из моркови, яблока и корицы. Алла Борисовна позабыла о диетах, увидев такое угощение. Она с удовольствием полакомилась мучным, тем более, что тестом и начинкой занимался сам Гарри.

А вот уже братик Лизы готовит низкокалорийный салатик из свежих овощей. К слову, петрушку, огурцы, помидоры и укроп семья Пугачевой выращивает на участке в парниках. К столу летом они подают все свое — натуральное, без красителей и пищевых добавок.

В отличие от брата Елизавета радует звездных родителей своими артистическими талантами. То малышка танцует с папой в просторной гостиной, то читает стихи наизусть с чувством, тактом и расстановкой.

Лиза может танцевать и без партнера. Находчивости малышке не занимать.

«Наша утренняя кумпарсита!» — шутит Максим.

Талантами дети Аллы Пугачевой не обделены. Малыши каждый день удивляют близких чем-то новеньким и скучать с ними не приходится.

Клавдия Земцова

Не менее талантлива и внучка Аллы Пугачевой — девятилетняя Клава. Дочка певицы Кристины Орбакайте увлекается балетом. Кроме того, она учит испанский язык — к нему у девочки особая тяга. А вот дети примадонны с гувернером еще в дошкольном возрасте начали изучать французский. Гарри и Лиза бегло говорят на этом языке и свободно им владеют.

Вместе с отцом Клавдия не только зажигательно танцует, но и демонстрирует свои вокальные данные, исполняя песню на испанском. Не зря примадонна называет внучку «моя капелька». Дочка Кристины Орбакайте по характеру очень похожа на бабушку.

Настя Харламова

Дочка резидента Comedy Club Гарика Харламова, по словам ее мамы, с юных лет придерживается плотного графика. Только по выходным Кристина Асмус может немного расслабиться в компании близких. В такие моменты актриса с дочкой Настей готовят дома попкорн, включают любимые фильмы и устраивают импровизированный вечер кино.

Как и ее звездные родители Анастасия растет очень талантливой. Она неплохо рисует. Этюдами малышки-дочки хвастался и Гарик Харламов. Несмотря на то, что девочка живет с мамой, она также часто видится и с отцом. Кристина этому никак не препятствует и даже наоборот всячески поощряет.

В своем микроблоге Асмус призналась, что ее дочка растет очень трепетным и чувствительным ребенком. Она всегда понимает, когда ее маме нужна поддержка. В один из таких моментов, когда актриса о чем-то спорила по телефону о съемках, Настя подарила маме рисунок и нежно обняла. Кристина даже не смогла сдержать слез от такого трогательного поступка и расплакалась.

Надя Пескова

Дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки с детства учит сразу три иностранных языка — французский, китайский и английский. Кроме того, девочка занимается фигурным катанием и выступает в ледовом шоу своей звездной мамы «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Находит время Надя и на саморазвитие — ей очень нравятся различные онлайн-занятия для самых маленьких. Такому упорству можно только позавидовать. Из младшей наследницы Татьяна растит настоящую чемпионку. А по выходным вместе с дочкой фигуристка печет домашнее шоколадное печенье и варит борщи из свежей капусты, укропа и свеклы.

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