«Я самая красивая картина!»: Пугачева в полосатых брюках палаццо вышла на террасу с мужем

Максим Галкин уже почти 20 лет счастлив с Аллой Пугачевой. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши уже окончили первый класс. Они любят играть с родителями. Примадонна учит их играть на фортепиано. Более того, дочка интересуется модой и одевается под стать маме. А Гарри обожает помогать отцу собирать овощи на грядках или что-то чинить.

Как известно, Галкин всегда мечтал о замке и в итоге построил его в деревне Грязь. Каждую деталь в доме он продумывал сам. Артист хвастался раритетной люстрой, в которой не так просто менять лампочки, а также разными статуями, украшающими фасад. Теперь он решил сам помыть съемный потолок, который состоит из холста.

«Для того чтобы помыть холст, нам нужна теплая вода, моющее средство и вата», — пояснил Максим.

Он снял части потолка и вынес в сад на террасу. Там каждый кусочек он стал мыть и протирать. Лиза в костюме с цветочным принтом вышла к отцу, а сын Гарри снимал весь процесс.

«Пап, а картина не испортится?» — спросила дочка. «Нет, картина старая, ей 150 лет. Краска уже превратилась в камень, а камень водой не испортишь», — пояснил артист.

Когда он закончил мыть потолок, то стал любоваться результатом. Оказалось, что за ним наблюдала Пугачева, которая вышла в сад. Она облачилась в брюки палаццо в полоску и блузку с декольте. Отметим, что еще Эвалина Хромченко рассказывала, что вертикальная полоска стройнит.

«Ты меня снимаешь?» — удивилась певица. «Да», — признался ее муж. «Тогда я скажу, что я самая красивая картина!» — заявила Алла Борисовна. «Согласен» — ответил Галкин.

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