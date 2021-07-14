«Папочка проигрывает»: Лиза Галкина в белых шортах и футболке с бахромой сыграла с Гарри и Клавой

Максим Галкин нашел настольный футбол. Он удивился, когда дети скооперировались против него. В гостях у Примадонны находилась и ее внучка Клавдия Земцова.

Максим Галкин любит проводить время с детьми. У него с Аллой Пугачевой подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Малыши минувшей весной окончили первый класс. Они любознательные и активные, поэтому сил у них хватает на все. Часто Лиза устраивает танцы или постановки для родителей, а Гарри любит чинить что-нибудь и помогать отцу по хозяйству. Этим летом они уже собирали урожай на грядках.

Накануне Галкин и Пугачева провели вечер на террасе. Артист почистил потолок, а вот жена за ним наблюдала. На следующий день юморист снова нашел себе занятие. Он сыграл в настольный футбол с сыном. При этом мальчик стал мухлевать, крутя все ручки.

«Так, крутить нельзя! Эээ!» — заявил Максим. «Полегче!» — сказала ему Лиза. «Папочка проигрывает», — добавил ее брат.

В этот момент дочка артиста, которая была облачена в белые шорты и футболку с бахромой, стала радостно танцевать. Оказалось, что в замке гостит внучка примадонны Клавдия Земцова. Она тоже наблюдала за игрой.

«А ты за кого болеешь-то?» — спросил ее папа. «За всех!» — ответила она. «А так не бывает! Надо за кого-то одного!» — пояснил Галкин. «Ты за папу, а Клава — за меня» — решил Гарри. «Ну слава Богу!» — обрадовался юморист, когда дочка его обняла.

Трогательные кадры восхитили подписчиков. Многие были рады увидеть дочку Кристины в доме Аллы Борисовны. Она любит играть с двойняшками. К слову, Орбакайте находится в Москве, так как снимается в новой части фильма «Любовь-морковь – 4».

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