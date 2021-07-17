«Кошечка!»: Муцениеце в полупрозрачном комбинезоне и на шпильках предстала на фестивале

Агата Муцениеце в последнее время много работает. Девушка в этом году уже ездила в отпуск на Мальдивы. Теперь она не только снимается в кино, но и участвует в фотосессиях. После развода с Павлом Прилучным актриса стала больше внимания уделять спорту. Также время от времени она экспериментирует со стилем. Брюнетка призналась, что носить короткие платья ей непривычно.

Но в кино Агате все чаще предлагают роли роковых красавиц. А на красных дорожках она появляется в роскошных образах. Так накануне в Нижнем Новгороде стартовал «Горький fest». Она уже не в первый раз участвует в фестивале. На этот раз актриса стала ведущей открытия. Она покрасовалась на красной дорожке в кружевном платье по фигуре. Муцениеце в позже смогла развеяться на афтерпати.

А вот второй день фестиваля был менее насыщенным. Лишь вечером девушка отправилась на светский раут, который прошел с красивым видом на реку. На этот раз Агата облачилась в черный комбинезон с зауженными брюками и полупрозрачным блестящим верхом. Эффектный наряд дополнили босоножки на шпильках. Актриса с удовольствием позировала фотографом, а друзья восхитились ее походкой.

«Кошечка!», «Да вообще!» — заявили они.

Поклонники тоже оценили образ Муцениеце. Многие отметили, что девушка очень похорошела. «Ого, какая стала», «Наряд вам так идет», «Талия узкая, ножки как у лани», «Просто бесподобный образ», «Мне с каждым разом все больше нравится вам стиль», «Какая миленькая», «Агата, вы прям цветете», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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