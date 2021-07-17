Агата Муцениеце в черном платье мидакси с открытыми плечами появилась на красной дорожке

Агата Муцениеце не скрывает, что год назад у нее началась новая жизнь. Первое время она сильно переживала из-за развода с Павлом Прилучным. При этом ей стали приходить приглашения на съемки. Девушка стала регулярно заниматься спортом и похорошела за считанные месяцы. Теперь она уже мечтает о новой любви. Актриса проводит свободное время с детьми, но также порой веселится с друзьями.

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В последнее время Агата все чаще носит короткие платья и шорты. Она признавалась, что ей непривычно быть такой женственной. Но поклонники не перестают восхищаться ее преображением. А накануне актриса приехала в Нижний Новгород на открытие кинофестиваля актуального кино «Горький fest». Для красной дорожки она выбрала элегантный образ. На публике Муцениеце появилась в платье-футляре мидакси черного цвета с открытыми плечами. Образ дополнили босоножки на шпильке.

Девушка также сделала высокий пучок, открыв изящную шею, и вечерний макияж. Она грациозно позировала перед фотографами. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Актриса стала ведущей вечера и провела несколько часов на сцене.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Многие одарили экс-жену Прилучного комплиментами. «Вы такая красивая», «Какое платье красивое!», «Шикарно выглядите», «Такие яркие, нереально счастливые вы! Просто потрясающие!!», «Агата, платье — огонь», «Вы изюминка вечера», «Агата, как девчонка-настоящая», «Такая вы естественная, приятно смотреть», — прокомментировали пост подписчики.

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