Модница с каре: Кудрявцева подловила дочку в юбке-пачке на танцполе с юным кавалером

Лера Кудрявцева не раз признавалась, что любит свою работу. Много лет она ведет передачи на телевидении. Однако, по ее словам, порой истории героев интервью заставляют ее переживать. Чтобы развеяться, блондинка ездит на море. Зимой ее поездка в Дубай отменилась. Зато теперь она вывезла дочку Марию в Сочи в детский балетный лагерь. С ней поехал и муж Игорь Макаров. Днем они наблюдают за занятиями наследницы, а вечером вместе гуляют.

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3 июля Кудрявцева запечатлела дочку с распущенными волосами после того, как малышка наигралась у бассейна. Она впервые за долгое время была с распущенными волосами. Оказалось, что телеведущая стрижет ее под каре. А ближе к вечеру родители ответили Марию на дискотеку. Девочка была облачена в футболку с принтом и кокетливую юбку-пачку белого цвета с алыми цветами. Сандалии дополнили ее лук.

Дочка Леры приглянулась маленькому мальчику. Юный ухажер стал танцевать с Марией и пытался взять ее за руку.

«С кавалером», — удивился Макаров.

Но, по всей видимости, компания девочке не понравилось. Вскоре она стала танцевать уже одна. По словам телеведущей, малышка растет стеснительной и не любит разговаривать. Поклонников умилили трогательные кадры. «Ой, какая красотка», «Юная покорительница сердец», «А потом какая невеста будет», «Куколка», «С такой потанцевать все хотят», «Очаровательный ребенок», — прокомментировали кадры подписчики.

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