50-летняя Кудрявцева в худи и шортах-бермудах нежно-голубого цвета устроила велопрогулку

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала свой юбилей. Телеведущая не скрывает, что следит за своей внешностью, поэтому цифра 50 ее не пугает. Она еще несколько лет назад стала бабушкой, так как у ее сына Жана родился наследник Лев. Однако блондинка так молодо выглядит, что первое время о своем новом статусе говорила редко. Сама она воспитывает дочку Марию с молодым супругом Игорем Макаровым.

Этим летом Кудрявцева привезла наследницу в Сочи. Она рада тому, что девочка теперь ходит в балетный лагерь. Мария днем находится на занятиях, а вечером уже проводит время с родителями. У телеведущей есть время на танцы и отдых. А 5 июля она поделилась кадрами с велопрогулки. Лера облачилась в костюм нежно-голубого оттенка неба. Худи и шорты-бермуды позволили ей показать стройные и загорелые ноги.

Блондинка каталась по набережной, наслаждаясь красотами природы. Она собрала волосы в низкий хвост и сделала минимальный макияж. Не исключено, что компанию ей составил муж, так как Игорь любит активный отдых.

Поклонники отметили, что Кудрявцева прекрасно выглядит. Стильный спортивный лук тоже многим пришелся по вкусу. «Очень нежный образ», «Как поверить, что вам уже 50?», «Классно, велопрогулки в таких местах шикарные», «А где дочка?», «Вы прям отдохнувшая или это наряд вас так красит?», «Лера, как на вас приятно смотреть», «Просто чудо», «Ваши ноги эталонные», «Наряд чудесный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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