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50-летняя Кудрявцева в худи и шортах-бермудах нежно-голубого цвета устроила велопрогулку

Телеведущая наслаждается летними днями в Сочи.

50-летняя Кудрявцева в худи и шортах-бермудах нежно-голубого цвета устроила велопрогулку
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала свой юбилей. Телеведущая не скрывает, что следит за своей внешностью, поэтому цифра 50 ее не пугает. Она еще несколько лет назад стала бабушкой, так как у ее сына Жана родился наследник Лев. Однако блондинка так молодо выглядит, что первое время о своем новом статусе говорила редко. Сама она воспитывает дочку Марию с молодым супругом Игорем Макаровым.

Этим летом Кудрявцева привезла наследницу в Сочи. Она рада тому, что девочка теперь ходит в балетный лагерь. Мария днем находится на занятиях, а вечером уже проводит время с родителями. У телеведущей есть время на танцы и отдых. А 5 июля она поделилась кадрами с велопрогулки. Лера облачилась в костюм нежно-голубого оттенка неба. Худи и шорты-бермуды позволили ей показать стройные и загорелые ноги.

Блондинка каталась по набережной, наслаждаясь красотами природы. Она собрала волосы в низкий хвост и сделала минимальный макияж. Не исключено, что компанию ей составил муж, так как Игорь любит активный отдых.

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Поклонники отметили, что Кудрявцева прекрасно выглядит. Стильный спортивный лук тоже многим пришелся по вкусу. «Очень нежный образ», «Как поверить, что вам уже 50?», «Классно, велопрогулки в таких местах шикарные», «А где дочка?», «Вы прям отдохнувшая или это наряд вас так красит?», «Лера, как на вас приятно смотреть», «Просто чудо», «Ваши ноги эталонные», «Наряд чудесный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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